Сьогодні відбудеться чергове Народне віче
10:17, 12 січня 2014Політика
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Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві має відбутися чергове Народне віче
На 12 січня заплановано чергове віче
Як повідомляє прес-служба ВО “Батьківщина”, перше у новому році віче традиційно розпочнеться о 12.00.
Під час віча заплановані виступи лідерів опозиції, громадських діячів. Планується, що зі сцени буде оголошено план дій Майдану на найближчий час.
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Після мітингу відбудеться концерт за участю Тараса Чубая, Івана Ганзери, Олексія Мочанова, гуртів Madheads, «Мандри», «Атмосфера».
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