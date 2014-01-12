Сьогодні відбудеться чергове Народне віче

Як повідомляє прес-служба ВО “Батьківщина”, перше у новому році віче традиційно розпочнеться о 12.00.

Під час віча заплановані виступи лідерів опозиції, громадських діячів. Планується, що зі сцени буде оголошено план дій Майдану на найближчий час.

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Після мітингу відбудеться концерт за участю Тараса Чубая, Івана Ганзери, Олексія Мочанова, гуртів Madheads, «Мандри», «Атмосфера».