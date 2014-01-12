Нью-Йорком сьогодні їздитиме "Майданобус"

Як повідомляє медіа-портал української діаспори VIDIA, українці у Нью-Йорку планують проїхати “Майданобусом” через усе місто, щоб поінформувати американській громадськості про протестні акції в Україні.

Від початку протестів в Україні Нью-Йорк провів 5 власних Євромайданів. 12 січня українці у Нью-Йорку збираються протягом двох годин їздити містом у автобусі, прикрашеному українською символікою та протестними плакатами.

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“Ми вирішили показати усьому Нью-Йорку, хто ми, та продемонструвати місту нашу підтримку й прихильність до України та усіх тих, хто бореться за демократію та право бути почутими”, – повідомили організатори.

Кошти, зібрані за участь у турі “Майданобусом”, підуть на підтримку київського Євромайдану.

Як повідомляв УНІАН, у США та Європі продовжують збиратися акції солідарності із Євромайданом. Зокрема, у Нью-Йорку активісти провели форум-дискусію, де обговорили плани допомоги українським протестувальникам.