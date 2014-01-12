Форум Євромайданів у Харкові лишився без світла
12:56, 12 січня 2014Політика
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У приміщенні Харківської правозахисної групи, де триває робота першого всеукраїнського форуму Євромайданів, зникло електропостачання
Євген Захаров повідомив про вимкнення світла
Як повідомив Радіо Свобода керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров, уже за хвилину після цього організатори форуму зателефонували на комунальну гарячу лінію. Там відповіли: «У вас ремонтують».
Попри відключення світла, робота форуму Євромайданів триває. Оголошення резолюції форуму просто неба попередньо планується на 13:30.
Поряд із засіданням відбувається організований Партією регіонів пікет, в якому беруть участь близько півсотні осіб. Вони скандують «Геть з міста», «Євромайдану – ні», «Повертайтеся до себе на роботу».
У суботу робота форуму Євромайданів розпочалася зі значним запізненням через невизначеність з місцем проведення зборів і напад агресивних молодиків.
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