Форум Євромайданів у Харкові лишився без світла

Як повідомив Радіо Свобода керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров, уже за хвилину після цього організатори форуму зателефонували на комунальну гарячу лінію. Там відповіли: «У вас ремонтують».

Попри відключення світла, робота форуму Євромайданів триває. Оголошення резолюції форуму просто неба попередньо планується на 13:30.

Поряд із засіданням відбувається організований Партією регіонів пікет, в якому беруть участь близько півсотні осіб. Вони скандують «Геть з міста», «Євромайдану – ні», «Повертайтеся до себе на роботу».

У суботу робота форуму Євромайданів розпочалася зі значним запізненням через невизначеність з місцем проведення зборів і напад агресивних молодиків.