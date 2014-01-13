Омбудсмен закликає мітингувальників і владу вирішувати конфлікти у рамках закону

Як повідомили УНІАН в прес-службі Уповноваженого, про це йдеться у заяві омбудсмена.

«Закликаю громадських активістів та учасників мирних акцій протесту дослухатись до слів представників «Автомайдану», в яких йдеться про те, що кожна людина має бути захищена від посягань на своє життя, здоров’я чи особисту свободу та під час участі у протестних акціях користуватись винятково законними шляхами вирішення конфліктних ситуацій», - зазначається в заяві.

Лутковська додала, що події, що відбувалися 10 грудня цього року під Києво-Святошинським районним судом Київської області та згодом під Святошинським районним відділом міліції, змушують її ще раз нагадати і представникам влади, і учасникам масових акцій, що Конституція України визнає життя і здоров’я людини, її честь і гідність найвищою соціальною цінністю.

«Кожен має право на повагу до його гідності, і ніхто не може бути підданий поводженню, що принижує його гідність. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Незалежно від того, чи це представник правоохоронних органів, прокурор, суддя чи громадський активіст», - зазначає Лутковська.

Вона наголошує, що встановлення в Україні європейських стандартів у сфері захисту прав людини було проголошено серед головних цілей мирного зібрання «Євромайдан».

На жаль, зазначає Лутковська, окремі дії активістів та учасників масових акцій не лише не відповідають проголошеним цілям мирного зібрання, але й прямо суперечать європейським принципам у сфері захисту прав людини. «А певні масові акції в рамках «Євромайдану» зовсім не відповідають європейським критеріям «мирних зібрань»»,- сказала Лутковська.

Вона також зазначає, що одним із ключових прав людини згідно з Європейською конвенцією з прав людини є право на приватність. «Розповсюдження у мережі Інтернет персональних даних особи без її згоди, а тим більше розповсюдження персональних даних членів її родини та дітей є неприпустимим та не відповідає європейським стандартам у сфері захисту прав людини», - йдеться в заяві.