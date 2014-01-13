Офіційний курс НБУ на 14 січня

19:08, 13 січня 2014
Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

Курс НБУ на 14 січня / Фото: Обозреватель

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 13 січня – 799.3000)

100 EUR – 1091.3642 (на 13 січня – 1086.0089)

10 RUR – 2.4133 (на 13 січня – 2.4071).

Усі курси валют на 14 січня.

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