Офіційний курс НБУ на 14 січня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 13 січня – 799.3000) 100 EUR – 1091.3642 (на 13 січня – 1086.0089) 10 RUR – 2.4133 (на 13 січня – 2.4071). Усі курси валют на 14 січня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter