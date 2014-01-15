Пленарне засідання Верховної Ради відкрито
10:57, 15 січня 2014Політика
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Ранкове засідання Ради відкрито, незважаючи на блокування трибуни опозицією
Верховна Рада розпочала роботу
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 254 народних депутата.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що переговори між лідерами фракцій парламенту тривають.
За словами Рибака, необхідно продовжити засідання національного круглого столу для узгодження позицій.
На тему: Трибуна та президія Ради знову заблоковані
Також Рибак наголосив на тому, щоб сьогодні 5 народних депутатів, обраних на виборах 15 грудня, склали присягу.
Рибак веде засідання із сесійної зали, оскільки трибуна та президія парламенту заблоковані опозицією.
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