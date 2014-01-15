Пленарне засідання Верховної Ради відкрито

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 254 народних депутата.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що переговори між лідерами фракцій парламенту тривають.

За словами Рибака, необхідно продовжити засідання національного круглого столу для узгодження позицій.

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Також Рибак наголосив на тому, щоб сьогодні 5 народних депутатів, обраних на виборах 15 грудня, склали присягу.

Рибак веде засідання із сесійної зали, оскільки трибуна та президія парламенту заблоковані опозицією.