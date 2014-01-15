Трибуна та президія Ради знову заблоковані
10:07, 15 січня 2014Політика
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За півгодини до початку ранкового засідання Верховної Ради президія та трибуна парламенту вже заблокована опозицією
Трибуну Ради заблоковано / Фото : Дмитро Ларін
Як передає кореспондент УНІАН, наразі у блокуванні беруть участь близько 10 народних депутатів. Зокрема, за трибуною перебуває народний депутат від “Батьківщини” Людмила Денисова, а у президії - її однопартієць Віталій Ярема.
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Сьогоднішнє ранкове пленарне засідання має розпочатися о 10.00.
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