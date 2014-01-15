Трибуна та президія Ради знову заблоковані

За півгодини до початку ранкового засідання Верховної Ради президія та трибуна парламенту вже заблокована опозицією

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у блокуванні беруть участь близько 10 народних депутатів. Зокрема, за трибуною перебуває народний депутат від “Батьківщини” Людмила Денисова, а у президії - її однопартієць Віталій Ярема. На тему: Азаров сподівається, що Рада ухвалить бюджет-2014 в січні Сьогоднішнє ранкове пленарне засідання має розпочатися о 10.00.

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