Гриценка викликають на допит у Генпрокуратуру

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Зокрема, за даними прес-служби, «Головне слідче управління Генеральної прокуратури України запросило сьогодні А.Гриценка на допит в рамках провадження щодо подій 30.11.-1.12 на Майдані».

Раніше депутат Анатолій Гриценко, який подав заяву на вихід з фракції "Батьківщина", заявив, що оточення лідера фракції Арсенія Яценюка контролювало переговори силовиків і могло знати про можливий розгін мітингу на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада.