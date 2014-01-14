Гриценко: люди Яценюка прослуховували "Беркут" і могли знати про плани розгону Майдану 30 листопада

Про це він заявив в ефірі Громадського телебачення, пише Українська правда.

Один з офіцерів "Беркуту" передав Гриценкові радіозаписи переговорів всіх спецпідрозділів, які відбувалися в ніч з 29 на 30 листопада з 3 ранку до приблизно 6:20 ранку.

"Я зробив декілька копій, щоб залишилося. Тому, що я не вірю, що Пшонка (генпрокурор) проведе розслідування. І в тому вже переконався. Я передав офіційно це Пшонці і потім на допиті це підтвердив, що вони (переговори) справді дійсні. І вони сказали, що це справді дійсні переговори", - розповів депутат.

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"Потім була розмова з Яценюком і він каже: "Знаєш, дарма ти це зробив… Тому, що до того ми контролювали всі радіопереговори "Беркуту", - процитував Гриценко розмову з Яценюком.

"Тобто мали доступ до частоти, прослуховували і знали, куди "Беркут" переміщається. А після того, як передав (записи правоохоронцям), начебто ця можливість втратилася", - пояснив він.

"Якщо Яценюк та його люди контролювали ці переговори, то на тих плівках, які я передав, було чітко видно, що з 3-ої ранку це побоїще готувалося. Чітко були позивні названі, вулиці, підрозділи, хто куди йде… У мене просте питання, чому не врятували людей, яких побили? Чому негайно не приїхали і не викликали інших?" – зазначив Гриценко.

Записи переговорів "Беркуту" були оприлюднені в інтернеті.

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