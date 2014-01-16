Журналістку Чорновол виписали з лікарні

Як повідомляє «Телекритика», цю інформацію Чорновол підтвердила виданню особисто.

Водночас, свій стан та подальші плани Чорновол поки що не коментує.

Як повідомляв УНІАН, Чорновол жорстоко побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

У МВС повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних у побитті журналістки.