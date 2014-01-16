Журналістку Чорновол виписали з лікарні
18:51, 16 січня 2014Політика
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Сьогодні громадську активістку, журналістку Тетяну Чорновол, яку жорстоко побили наприкінці минулого року, виписали з лікарні.
Чорновол не коментує свій стан
Як повідомляє «Телекритика», цю інформацію Чорновол підтвердила виданню особисто.
Водночас, свій стан та подальші плани Чорновол поки що не коментує.
Як повідомляв УНІАН, Чорновол жорстоко побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом.
Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.
У МВС повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних у побитті журналістки.
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