В ОБСЄ сподіваються, що Янукович накладе вето на закон про блокування доступу до інтернету

Представник ОБСЄ з свободи ЗМІ Дунья Міятович висловила стурбованість тим, що український парламент прийняв закон, який дозволяє обмежувати доступ користувачів до ресурсів мережі Інтернет на підставі висновків експертів.

Про це повідомляється в прес-релізі ОБСЄ, повідомляє РИА Новости.

«Я стурбована сьогоднішнім рішенням Верховної Ради і закликаю владу України зупинити спроби обмежити свободу слова і свободу преси», - заявила Міятович.

Вона також висловила сподівання, що Президент Віктор Янукович накладе вето на прийнятий депутатами закон.

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Як повідомлялося, 16 січня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Закону України "Про судовий устрій і статус суддів" і процесуальних законів про додаткові заходи захисту безпеки громадян», згідно з яким Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, дістане право «обмежувати доступ абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі інтернет, через які здійснюється розповсюдження інформації, поширення якої суперечить закону».

Цим же законом парламент зобов'язує власників SIM-карт укладати угоду з операторами.

Як повідомляв УНІАН, також цим законом, зокрема, запроваджується покарання у вигляді штрафів і виправних робіт за наклеп у засобах масової інформації та в Інтернеті, відповідальність за екстремізм з можливістю позбавлення волі на строк до 3 років, відповідальність за блокування будівель або споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, з можливістю позбавлення волі до 5 років, посилюється відповідальність за порушення під час проведення мітингів і встановлюється можливість позбавлення волі до 10 років за організацію масових безпорядків.

Закон вже направлено на підпис Президентові.