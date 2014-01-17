США вважають недемократичними закони, прийняті ВР

"США висловлюють глибоке занепокоєння тим, що Рада проштовхнула кілька суперечливих законів, не дотримавшись передбачених процедур. Деякі з цих законів обмежать право на мирні протести та свободу слова, піддадуть тиску незалежні медіа та стануть на заваді роботі неурядових організацій", - йдеться у заяві, яку цитує Голос Америки.

Відповідно до тексту заяви Державного департаменту, процес і суть сьогоднішніх дій Ради примушують сумніватись у відданості України демократичним нормам.

На тему: Глава МЗС Швеції вбачає лихі наміри за сьогоднішнім голосуванням у Раді

Державний департамент закликає уряд України не відмовлятися від універсальних демократичних принципів.

"Ми закликаємо уряд України гарантувати відповідність законодавства країни озвученій Україною відданості демократичним зобов'язанням України перед ОБСЄ та бажанню її народу вільно користуватись свободою слова, зборів та об'єднань", - йдеться у заяві.

"Справжня демократія не може функціонувати без діалогу, компромісів, права на мирну незгоду та закони, які підтримуються народом", - нагадує заява.

Як відомо, у четвер більшість у Верховній Раді ухвалила низку законів без обговорення й без участі депутатів від опозиції, голосами членів фракцій Партії регіонів, КПУ, а також декого з позафракційних.

За частину цих законів голосували відразу за основу і в цілому, і без електронної системи – підняттям рук.

Серед запроваджених змін – повернення кримінального переслідування за "наклеп" і внесення до Кримінального кодексу статті про "екстремістську діяльність", яка визначається дуже широко.