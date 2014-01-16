Рада дозволила блокувати доступ до інтернету

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення без обговорення, підняттям рук проголосували 235 народних депутатів 226 необхідних для ухвалення рішення.

Відповідний законопроект був ініційований депутатом-регіоналом Вадимом Колесніченком 14 січня поточного року.

«Рішення про обмеження доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет... приймається на підставі висновку експерта про приналежність інформації до такої, поширення якої суперечить закону», - сказано в тексті документа.

Відповідно до закону, НКРЗІ отримала право зобов'язати інтернет-провайдерів обмежувати доступ своїх абонентів до сайтів всесвітньої мережі, через які здійснюється розповсюдження інформації, що суперечить прийнятим законом, або через які здійснюється діяльність інформагентств без державної реєстрації.

Невиконання вимог НКРЗІ тягне за собою накладення штрафу на телеком-операторів від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів.

Крім того, оператори телекомунікацій та інтернет-провайдери будуть зобов'язані за власні кошти закуповувати й установлювати встаткування для забезпечення оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів і сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Також телеком-оператори і провайдери повинні будуть проводити ліцензування послуг доступу до мережі інтернет.

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Як повідомляв раніше УНІАН, у грудні 2013 члени Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) звернулися до влади з вимогою забезпечити вільний доступ громадян до інтернету і скасувати надмірне ліцензування ринку телекомунікацій.

При цьому представники сфери ІКТ підкреслили, що необхідно припинити впровадження додаткових податків і зборів у сфері інформаційних технологій і припинити спроби регулювання інтернет-ринку.