В ЄС підтвердили, що не хочуть проводити тристоронні переговори щодо Угоди про асоціацію

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу в Єврокомісії заявив Петер Стано - речник Комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле.

"Наша давня позиція є дуже й дуже чіткою - жодних тристоронніх переговорів у двосторонніх питаннях. Тобто, ми не обговорюємо у тристоронньому форматі двосторонні відносини з нашими сусідами та партнерами", - сказав Стано.

Ідею проведення тристоронніх переговорів щодо імплементації положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною із залученням Росії пропонували керівники українського уряду.

Як очікується, учасники саміту ЄС-Росія у Брюсселі 28 січня обговорять тему України.

ЄС неодноразово критикував Росію за економічний та політичний тиск на Україну через прагнення Києва до євроінтеграції.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 р. уряд України своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС.

Кабмін запропонував Євросоюзу і Росії провести тристоронні переговори у форматі ЄС – Росія - Україна. Росія згодна брати участь в таких переговорах, Євросоюз - ні.

29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

10 січня 2014 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив сподіваня, що Україні вдасться домовитися з Євросоюзом про проведення тристоронніх переговорів (Україна-ЄС-Росія) для підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.