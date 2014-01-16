Саміт Євросоюз-Росія скоротили до одного дня

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу повідомила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Ми зараз можемо підтвердити, що саміт відбудеться 28 січня, тут, у Брюсселі. Справді, саміт матиме трохи видозмінений формат, бо наші лідери (ЄС) узгодили з Президентом Путіним, що саміт має зосередитись на обговоренні принципів та природи нашого стратегічного партнерства", - скзаала Косьянчич.

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"У цьому сенсі дискусія зосередиться на наших спільних інтересах, але також і на розбіжностях, зокрема у світлі відповідних регіональних інтеграційних ініціатив, на наших сусідах, на торговельних питаннях, на зобов'язаннях у рамках СОТ, але також, звичайно, на міжнародних зобов'язаннях у ключових зовнішньополітичних викликах", - додала вона

Раніше планувалося, що саміт ЄС-Росія триватиме 27-28 січня. Нині ж на 28 січня запплановано переговори у вузькому колі, робочий обід та прес-конференція керівників ЄС та Росії.

Голова місії Росії при Євросоюзі Володимир Чижов заявив раніше, що російське керівництво готове обговорювати тему України на саміті ЄС-Росія.

Раніше цього тижня президент Європарламенту Мартін Шульц сказав, що Росія має визначитися, вважає вона ЄС партнером чи конкурентом.