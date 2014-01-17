Міністр освіти Вірменії пропонує перейменувати країну

На думку міністра, питання перейменування країни може бути вирішене шляхом реформування Конституції, повідомляє Новости-Армения.

«Громадські обговорення (навколо конституційних реформ) максимально сконцентровані на політичних перетвореннях і змінах систем управління. Але, на мій погляд, конституційні реформи надають значні і цікаві можливості в зовнішньополітичній сфері», - написав Ашотян на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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«Зокрема, я пропоную обговорити питання перейменування нашої держави, з точки зору відновлення історичної справедливості, патріотизму та законних вимог. Думаю, що було б правильніше назвати державу, що будується на цій частині Вірменського нагір'я, Республікою Східної Вірменії», - зазначив Ашотян, що є заступником голови правлячої Республіканської партії Вірменії.

Історичну Вірменію прийнято ділити на Східну і Західну. Східна входила до складу Персії, а з початку XIX століття - Російської імперії. На частині Східної Вірменії були згодом створені Перша Республіка, Вірменська РСР, а потім і сучасна Республіка Вірменія. Західна Вірменія зараз входить до складу Туреччини. У 1915 році турками було знищено близько півмільйона вірмен - жителів Західної Вірменії.

Вірменія давно вимагає визнати ці події геноцидом, проти чого виступає Туреччина.