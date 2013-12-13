Голова МЗС Туреччини визнав "нелюдськими" дії проти вірменів в 1915 році

Голова турецького зовнішньополітичного відомства взяв участь у 29-й зустрічі голів МЗС країн Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), яка відбулася в четвер в Єревані, повідомляє РІА Новости з посиланням на турецьку газету Hurriyet Daily news.

"Я сприймаю депортацію як абсолютно неправильну практику, здійснену керівниками руху "Єднання і прогрес" у часи Османської імперії. Це було нелюдяно", - сказав він.

На тему: Прем'єр Туреччини вперше сказав на публіці слово «Курдистан»

За словами голови турецького зовнішньополітичного відомства, необхідно руйнувати історичні стереотипи, які увійшли в масову свідомість народів обох країн.

Між Туреччиною і Вірменією відсутні дипломатичні відносини, 330-кілометровий кордон між двома країнами закритий з 1993 року за ініціативою Анкари. Складні відносини між країнами викликані, зокрема, підтримкою Туреччиною позиції Азербайджану в карабахській проблемі та гострою реакцією Анкари на процес міжнародного визнання геноциду вірмен 1915 року в Османській імперії.