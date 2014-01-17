19 січня Автомайдан пікетуватиме будинок родини Януковича у Донецьку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".

За словами голови Донецького «УДАРу» Єгора Фірсова, відповідне повідомлення про проведення акції вже зареєстроване в органах місцевого самоуправління.

«Останні події у Верховній Раді змушують нас перейти до ще більш рішучих дій: жоден донецький чиновник, який підтримує режим Януковича, тепер не буде почувати себе спокійно», - наголосив Фірсов.

Нагадаємо, активісти Автомайдану вважають, що ухвалений вчора Верховною Радою закон, яким забороняється рух в колонах більше п'яти автомобілів, не завадить їхнім акціям.