19 січня Автомайдан пікетуватиме будинок родини Януковича у Донецьку
17:53, 17 січня 2014Політика
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Перша акція донецького Автомайдану відбудеться 19 січня, мітингувальники пікетуватимуть будинок родини Президента Віктора Януковичів у селищі Калінкіно (Донецьк).
19 січня Автомайдан пікетуватиме маєток родини Президента у Донецьку / Фото : День
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".
За словами голови Донецького «УДАРу» Єгора Фірсова, відповідне повідомлення про проведення акції вже зареєстроване в органах місцевого самоуправління.
«Останні події у Верховній Раді змушують нас перейти до ще більш рішучих дій: жоден донецький чиновник, який підтримує режим Януковича, тепер не буде почувати себе спокійно», - наголосив Фірсов.
Нагадаємо, активісти Автомайдану вважають, що ухвалений вчора Верховною Радою закон, яким забороняється рух в колонах більше п'яти автомобілів, не завадить їхнім акціям.
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