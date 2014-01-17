Автомайдан впевнений, що заборона руху в колонах не завадить їхнім акціям

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу у Штабі національного спротиву активіст Автомайдану Сергій Поярков, говорячи про ухвалені напередодні закони, зазначив, що “вони виписували їх саме під Автомайдан”.

“Останні півтора місяці вони чітко відслідковували всі наші дії і віддзеркалили те, що ми робили”, - сказав він.

На переконання Пояркова, “навіть ці закони надають можливість продовжувати нашу діяльність”.

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“Ми діяли, діємо і будемо діяти в рамках закону”, - наголосив він і додав, що Автомайдан має багато креативних ідей, які завжди в межах закону.

Водночас свої ідеї, як тепер рухатися колонами, активісти не озвучили, аргументуючи це тим, що влада не повинна дізнатися про ці ідеї.

“Ми будемо робити прояви... Бачили всі голлівудські фільми, там є багато корисних речей. Наші люди більш творчі, ніж голлівудські фільми”, - сказав активіст Автомайдану Борис Булатов.