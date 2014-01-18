На Майдані в суботу плануються провокації - опозиція
00:29, 18 січня 2014Політика
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У Штабі національного опору є оперативна інформація про організацію в суботу, 18 січня, провокацій на Майдані.
На Майдані в суботу плануються провокації - опозиція
Про це повідомляє прес-служба Батьківщини.
"Бійці з сумно відомого харківського бійцівського клубу" Оплот "у кількості 200-300 осіб на чолі з відомим провокатором Євгеном Жиліним будуть в 11.00 намагатися знищити намети і барикади київського Майдану.
Провокація буде здійснюватися під прикриттям сфабрикованого звернення киян з вимогою розблокувати Хрещатик. За інформацією штабу, київські "гопники" відмовилися виконувати замовлення влади щодо організації провокацій проти Майдану", - йдеться в повідомленні.
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