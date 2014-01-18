На Майдані в суботу плануються провокації - опозиція





Про це повідомляє прес-служба Батьківщини.

"Бійці з сумно відомого харківського бійцівського клубу" Оплот "у кількості 200-300 осіб на чолі з відомим провокатором Євгеном Жиліним будуть в 11.00 намагатися знищити намети і барикади київського Майдану.

Провокація буде здійснюватися під прикриттям сфабрикованого звернення киян з вимогою розблокувати Хрещатик. За інформацією штабу, київські "гопники" відмовилися виконувати замовлення влади щодо організації провокацій проти Майдану", - йдеться в повідомленні.