На Майдані в суботу плануються провокації - опозиція

00:29, 18 січня 2014
Політика
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У Штабі національного опору є оперативна інформація про організацію в суботу, 18 січня, провокацій на Майдані.

аа

Про це повідомляє прес-служба Батьківщини.

"Бійці з сумно відомого харківського бійцівського клубу" Оплот "у кількості 200-300 осіб на чолі з відомим провокатором Євгеном Жиліним будуть в 11.00 намагатися знищити намети і барикади київського Майдану.

Провокація буде здійснюватися під прикриттям сфабрикованого звернення киян з вимогою розблокувати Хрещатик. За інформацією штабу, київські "гопники" відмовилися виконувати замовлення влади щодо організації провокацій проти Майдану", - йдеться в повідомленні.

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