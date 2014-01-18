Українці в Польщі закликають владу України не запроваджувати диктатуру

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ОУП, котра є найбільшою організацією українців у Польщі.

Організація висловила своє обурення прийняттям 16 січня парламентом низки законів, назвавши їх протиправними, такими, що порушують конституційний лад в Україні, та перетворюють її на авторитарну державу.

ОУП відзначила, що українське суспільство та "мільйони українців", котрі живуть за межами України, не дозволять запровадити в їхній державі диктатуру, та закликала владу відмовитись від цієї ідеї.

"Закликаємо Президента, уряд, парламент повернути з дороги, яка веде до встановлення порядків, що характеризують диктаторські режими", - йдеться в документі.

Організація також закликала владу відмовитись від репресій проти учасників масових демонстрацій, котрі тривають в Україні вже другий місяць, наголосивши, що в жодному разі не можна допустити кровопролиття.

"Ми також закликаємо демократичні держави та суспільства до рішучої реакції на дії української влади та всебічної підтримки громадянського суспільства, вільних медіа та парламентської опозиції (в Україні)», - йдеться також в документі.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня провладна більшість у ВР ухвалила низку законів, котрі суттєво обмежують громадянські права, передбачають значно суворіші покарання за низку порушень та запроваджують нові заборони, направлені проти учасників акцій протесту.

17 січня Президент України Віктор Янукович підписав ці закони, котрі набудуть чинності після їх офіційної публікації.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща є найбільшим безпосереднім західним сусідом 46-мільйонної України та однією із найпопулярніших країн, куди українці їдуть навчатися, працювати та жити.

За даними останнього перепису населення 2011 року, у Польщі жило майже 50 тис. етнічних українців, що у 5 разів менше неофіційних оцінок з початку 90-их років. За даними адміністрації у справах іноземців, яка видає дозволи на легальне перебування у Польщі, на кінець минулого року такі дозволи мали теж майже 40 тис. громадян України.

Торік польська влада видала понад 700 тис. віз українцям, 200 тис. з яких на довготривале перебування - від півроку до року.