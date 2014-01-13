У 2013 році Польща видала українцям 720 тисяч віз

Про це свідчать передані УНІАН дані Міністерства закордонних справ Польщі.

Польща торік збільшила видачу віз в Україні на фоні зменшення у Білорусі (із 350 тис. до 346 тис. віз) та у Росії (із 264 тис. до 228 тис. віз).

Польські консульства минулого року збільшили видачу українцям короткотривалих шенгенських віз, які дозволяють перебувати на території держав Шенгенської зони максимум до 3 місяців кожні півроку, - до 528 тисяч, але зменшили видачу довготривалих національних віз, котрі видаються на півроку-рік, як правило, для роботи, навчання та відвідування близьких - до 192 тис. із 194 тис. віз.

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Найбільше віз із семи чинних в Україні консульств Польщі традиційно видало представництво у Львові - 330 тис., а в трійку лідерів увійшли також консульства у Луцьку (140 тис.) та Києві (96 тис.).

Консульство Вінниці видало понад 60 тис. віз, у Харкові - понад 50 тис., в Одесі - більше 30 тис., у Севастополі понад 10 тис.

У порівнянні з 2012 роком найбільший ріст видачі віз зафіксований у Луцьку та Вінниці (+40%), у Севастополі та Одесі ріст склав близько 30%, а в Харкові та Києві близько 15 та 7 відсотків, відповідно.

Водночас Львівське консульство зменшило видачу віз на 1,5%.

МЗС Польщі повідомило, що близько 80% віз польські консульства видали через офіційні візові центри.

Як повідомляв УНІАН, Польща, яка традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх 26-ти держав Шенгенської зони, в 2012 році видала в Україні понад 640 тис. віз після 570 тис. та 450 тис., відповідно, двома роками раніше.

Кількість виданих польськими консульствами для українців віз зростає з 2009 року після рекордного 40% падіння у 2008 році через приєднання до шенгенської зони - до 350 тисяч.