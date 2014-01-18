В Україні починається підготовка силового сценарію - експерт

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Те, що відбулося в останні дні... Якщо буде практична реалізація цих законів (ухвалених ВР 16 січня), а судячи з того, як швидко підписали закони, я думаю, що фактично починається підготовка силового сценарію в тих чи інших формах», - сказав Фесенко.

На уточнююче запитання, чи означає це найближчим часом розгін мітингувальників на Майдані, він зазначив, що назвав би це «розблокуванням Майдану».

«Як це вдасться зробити - відносно мирно і спокійно, чи будуть сутички, чи будуть постраждалі - це питання відкрите», - додав експерт.

Відповідаючи на питання, коли саме може відбутися таке «розблокування» Майдану, Фесенко зазначив, що ухвалені закони є «специфічним подарунком» до Дня Соборності України. «Можливо, до Дня Соборності спробують розблокувати», - додав він.

Експерт зауважив, що ці закони мають «поліцейську, антидемократичну спрямованість», і питання зараз у тому, чи будуть вони практично реалізовуватися і у яких масштабах.

«Скоріш за все, буде вибіркове застосування, тому що масштабне застосування цих законів призведе до того, що тисячі, якщо не десятки тисяч людей можуть опинитися у в'язниці», - відзначив Фесенко.

У разі арештів сотень людей, наголосив експерт, відбудеться не просто охолодження, а «криза у стосунках із Заходом». «Тоді можна точно сказати: забудьте про європейську інтеграцію... Буде серйозна криза у стосунках не тільки з Європейським Союзом, але і зі Сполученими Штатами Америки», - сказав він.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо можливого застосування санкцій проти українських керівників, Фесенко зауважив, що це відбудеться у разі масштабного застосування норм цих законів, арештів сотень людей та силового розгону Майдану.

Він також відзначив, що питання про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС закрите, як мінімум, до президентських виборів. «Ніяких варіантів, ніяких шансів, навіть теоретичних шансів на підписання Угоди з Європейським Союзом в найближчі півтора роки нема», - сказав Фесенко.

Як повідомлялося, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів та одну постанову.

Зокрема, ВР ухвалила закон депутатів від Партії регіонів Вадима Колесніченка та Володимира Олійника, що встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконне» збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їх близьких родичів чи членів сім'ї, дозволяє Президенту та Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення та радомовлення, а також містить низку інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

17 січня Президент України Віктор Янукович підписав закони, прийняті Верховною Радою 16 січня.