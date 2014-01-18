Влада готує провокацію проти Майдану із захопленням складу зі зброєю - «Свобода»

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби ВО «Свобода».

«Як стало відомо із достовірних джерел, влада готує чергову брутальну провокацію проти активістів Майдану. За інформацією, яку має в розпорядженні прес-служба Всеукраїнського об’єднання «Свобода», найманці влади готуються невдовзі захопити магазин зі зброєю чи навіть склад із боєприпасами», - наголошується в заяві.

«При цьому режим Януковича та підконтрольні йому ЗМІ подадуть зазначені дії як силове захоплення зброї активістами Майдану. Зокрема, особи, яких буде задіяно у провокації, можливо, матимуть символіку «Свободи», - додали в партії.

У зв’язку з цим прес-служба «Свобода» заявляє: у разі, якщо подібний сценарій буде втілено в життя, уся відповідальність за можливі наслідки ляже на чинну владу.

«Наголошуємо: ні члени ВО «Свобода», ні будь-хто з активістів Майдану жодним чином не причетні до цього», - підкреслюється в заяві.

Її автори закликали владу не вдаватися до безглуздих, безвідповідальних та вкрай небезпечних дій, «тим паче що ці злочинні плани вже відомі громадськості».