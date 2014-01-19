Опозиція оголосила Народному віче подальший план дій

План дій від опозиції складається з трьох пунктів – створення Народної ради, висловлення недовіри та відставки Віктора Януковича та створення нової Конституції, повідомляє Українська правда. Про це під час Народного віче на Майдані Незалежності заявив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. "Мусимо утворити Народну Раду з числа народних депутатів.

Тож перше рішення – створення такої Ради. Підтримується?" - спитав Яценюк у присутніх на Євромайдані. "Так!" - заявили учасники акції. "Друге – Народна Рада має отримати легітимність від українського народу. Друге – підтвердження повноважень Народної Ради. Третє – формування нової Конституції. Ми маємо повернутися до Конституції 2004 року. Ні діктатурі Януковича! Ми розпочинаємо народне голосування про недовіру і відставку Януковича", - заявив Яценюк.

"Жодного разу народ не писав свою Конституцію. Ми оголошуємо про початок Конституційних зборів. Народ починає писати свою Конституцію", - додав він. Окрім того Яценюк заявив, що у Києві досі немає легітимної влади. "Починаємо народне голосування про обрання Київміськради та мера Києва. Владу – народу!" - заявив Яценюк.

Також він звернувся до всіх органів місцевого самоврядування із закликом створити загони народної самооборони, боротися із злочинністю і корупцією на місцях. "Після створення Народної ради України має бути створений Народний уряд, який приведе Україну до ЄС, зупинить диктатуру Януковича і буде урядом європейської України. Такий наш план дій", - підсумував Яценюк.