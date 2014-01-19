Міліція задіяла проти мітингувальників водомет
19:01, 19 січня 2014Політика
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Міліція задіяла за вулиці Грушевського у центрі Києва, де не припиняються зіткнення з протестувальниками, водомет
Застосування водомета міліцією / телеканал ДОЖДЬ
Як передає кореспондент УНІАН, струмінь води вони спрямували поверх голів людей, а не безпосередньо на них, тому що направити струмінь прямо в натовп не дають змоги міліцейські автобуси, якими перекрито вулицю.
Крім того, міліція безперервно обстрілює мітингувальників газовими гранатами.
На площі перед стадіоном «Динамо» ім. В.Лобановського газовий запах чути в радіусі 100 метрів від місця сутичок.
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