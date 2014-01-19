Міліція задіяла проти мітингувальників водомет

19:01, 19 січня 2014
Політика
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Міліція задіяла за вулиці Грушевського у центрі Києва, де не припиняються зіткнення з протестувальниками, водомет

Застосування водомета міліцією / телеканал ДОЖДЬ

Як передає кореспондент УНІАН, струмінь води вони спрямували поверх голів людей, а не безпосередньо на них, тому що направити струмінь прямо в натовп не дають змоги міліцейські автобуси, якими перекрито вулицю.

Крім того, міліція безперервно обстрілює мітингувальників газовими гранатами.

На площі перед стадіоном «Динамо» ім. В.Лобановського газовий запах чути в радіусі 100 метрів від місця сутичок.

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