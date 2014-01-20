У мережі з'явилися кадри з мітингувальником, якому гранатою відірвало руку
01:24, 20 січня 2014Політика
0 0
В інтернеті з'явилось відео з хлопцем, якому під час масштабних сутичок у центрі Києва, гранатою відірвало руку.
Як стало відомо, хлопець, побачивши гранату, яка впала в натовп людей, спробував викинути її. Але, після того, як він підняв її, вона вибухнула у нього в руках.
Читайте також: Мітингувальники спалили у центрі Києва 6 транспортних засобів - МВС
Медики терміново госпіталізували потерпілого. Повідомляється, що йому відірвало частину лівої руки по лікоть, повідомляє ТСН.
УНІАН попереджає, на відео містяться шокуючі кадри. Людям з неміцною психікою краще утриматися від перегляду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter