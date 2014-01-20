У мережі з'явилися кадри з мітингувальником, якому гранатою відірвало руку

Як стало відомо, хлопець, побачивши гранату, яка впала в натовп людей, спробував викинути її. Але, після того, як він підняв її, вона вибухнула у нього в руках.

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Медики терміново госпіталізували потерпілого. Повідомляється, що йому відірвало частину лівої руки по лікоть, повідомляє ТСН.

УНІАН попереджає, на відео містяться шокуючі кадри. Людям з неміцною психікою краще утриматися від перегляду.