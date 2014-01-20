У центр Києва вже підтягнули майже 300 автобусів «Беркуту» - ВК «Наступ»



Як йдеться в повідомленні, «за інформацією активістів ВК «Наступ», близько четвертої ранку «Беркут» та ВВ зачистять вулицю Грушевського та знову спробують розігнати Майдан. Відомо, що беркутівців підтягують до Києва з усіх регіонів країни. Зараз до Маріїнського парку вже підтягнули майже 300 автобусів «Беркуту», також «Беркут» підтягнули і до Майдану Незалежності».

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва у неділю, 19 січня, почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Мітингуючі кидають в правоохоронців камінням, а також підпалили кілька міліцейських вантажівок та автобусів. Правоохоронці безперервно використовують світлошумові та газові гранати. Вони підвезли до місця сутичок водомет.

За даними ЗМІ, близько 22.00 на вулиці Богатирській у Києві колона автобусів «Беркута», що рухалася в центр Києва, розбила автомобіль одного з активістів Автомайдану. В той же час журналіст Віталій Портников у своєму Твіттері написав: «Автомайдан повідомляє, що по Богатирській крізь їхній стрій прорвалися 25 автобусів з «Беркутом». Розбили машини, затримали одного з активістів».

У внутрішніх військах МВС України УНІАН прямо не підтвердили інформації про підтягування додаткових сил до Києва, але не виключили можливої ротації військ з інших регіонів через втрати, яких зазнали правоохоронці.

Станом на вечір неділі у сутичках поранення дістали близько 100 осіб – як мітингуючих, так і правоохоронців.