Луценко закликав всіх українців виходити на Майдан

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Зараз у Києві вирішується не доля абсурдних янучарських законів про шоломи чи маски. Зараз у столиці вирішується, чи буде у нас Вільна Україна", - заявив політик.

"Янукович розуміє тільки мову сили. Лідери опозиції зможуть добитися вимог Майдану лише в тому разі, якщо і в понеділок, і у вівторок, і в середу в центрі української столиці будуть знаходитися сотні тисяч людей. Тоді політики будуть лише виконавцями вашої волі на перезавантаження країни", - додав він.

"Тоді у Януковича вони вимагатимуть радикальних змін, а не приймуть участь в заміні Азарова на Арбузова", - зазначив Луценко.

"Тому в ці дні на Майдані має бути максимальна кількість громадян", - підкреслив він.

Екс-міністр закликав всіх виходити на Майдан.

"Чоловіки, цілуйте дружин та дітей - і на Майдан! І не просто їдьте. Приїжджайте на авто, бусах, тракторах і вантажівках. Це допоможе тримати кровосісів та їх фашистські загони у облозі без зайвих жертв з боку мирних демонстрантів", - закликав Луценко.

"Студентство, відкладайте книжки та компи - і на Майдан! Про ці дні, в які ви здобудете європейське майбутнє, ви з гордістю будете розповідати своїм дітям!" - заявив він.

"Підприємці, це революція середнього класу проти гангстерів. Допомагайте Майдану всім, чим можете. Їжа, ліки, техніка, особиста участь - все допоможе боротьбі за право бути успішним без сплати в ненажерливий "сімейний" общак", - сказав Луценко.

"Депутати, проголошуйте ПР та КПУ поза законом і починайте працювати як Український Парламент. Суспільство чекає від вас нового тимчасового Уряду, дати дострокових виборів по новому закону з новим ЦВК", - додав він.

"Українці, саме зараз, саме в Києві вирішується доля нашої нації", - наголосив політик.

"Вибір простий - або історична реконструкція совкового барака, або прорив до Європи.

Час випробовує нас, нашу віру, нашу гідність, нашу силу духу. Всі на Майдан!" - підсумував Луценко.