У Львові активісти продовжують блокування баз «Беркуту» та Внутрішніх військ

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 7.00 кількість учасників акції скоротилося. Базу «Беркута» на вулиці Рубчака блокують близько 20 автомобілів і кілька десятків протестувальників.

Біля бази Внутрішніх військ на вулиці Стрийській чергують близько 15 автомобілів і близько 40 чоловік.

Всю ніч львів'яни приносили учасникам акції, враховуючи сильне похолодання, гарячий чай і кава.

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На перехресті вулиць Стрийська та Наукова теж зменшилися кількість активістів, які майже всю ніч блокували це місце, щоб перешкодити проїзду військовослужбовців з інших частин міста до Києва. Зараз тут поновлено безперешкодний рух транспорту, активісти прибрали більшість автомобілів з проїжджої частини, а ті, які залишилися, з включеними аварійними сигналами виконують функції спостережних постів.

Акції проходять спокійно. Як зазначив один з активістів «ми спокійно і мирно блокуємо виїзд спецназівців в Київ, а для цього не потрібно вночі будити скандуванням людей. Хто має можливість і бажання, і так інформовані і приєднуються до нас або приносять гарячі напої».

У місцях проведення акцій спостерігається незначна кількість правоохоронців, які не перешкоджають мітингувальників.

У центрі Львова, на Евромайдане, вночі було порожньо, зараз тут починають збиратися активісти.

Як повідомили у обласному управлінні міліції, на даний час грубих порушень громадського порядку в місті не зафіксовано.