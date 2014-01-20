Міліція затримала більше 20 осіб під час зіткнень на Грушевського
10:19, 20 січня 2014Політика
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9 осіб підозрюються у скоєнні протиправних дій, щодо інших триває перевірка.
Міліція затримала більше 20 осіб під час зіткнень на Грушевського
Про це УНІАН повідомили в Головному управління МВС України в Києві, зазначивши, що з вказаної кількості затриманих 9 людина об'єктивно підозрюються у скоєнні протиправних дій, щодо інших триває перевірка.
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Як повідомлялося, 19 січня на вулиці Грушевського в столиці почалися масові сутички між протестувальниками та міліцією. Причиною стала відмова міліції пропустити мітингувальників до будівлі Верховної Ради.
Сутички тривають і зараз.
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