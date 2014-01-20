Міліція застосувала "коктейль Молотова"

Як передає кореспондент УНІАН, один зі спецпризначенців кинув запалену пляшку, очевидно, із запалювальною сумішшю, у бік мітингувальників.

По лінії паркану, що відгороджує стадіон імені Лобановського від Маріїнського парку, спостерігалась певна активізація правоохоронців. Зокрема туди підійшов загін спецпідрозділу “Беркут”. Після застосування мітингувальниками каміння та “коктейлів Молотова” спецпризначенці відійшли на раніше займані позиції.

Читайте такожМітингувальники і Беркут закидують один одного гранатами і фаєрамиМіліція також продовжує активно застосовувати гумові кулі, якими стріляють фактично у бік людей, що стоять на вулиці Грушевського.

Також було зафіксовано короткострокове застосування водомета проти мітингувальників поряд зі стадіоном.