Тимошенко: Захищайте Україну і нічого не бійтеся

Київ. 20 січня. УНІАН. Лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала українців боронити Україну, а «мафію при владі» - піти в небуття.

Про це йдеться у зверненні Тимошенко щодо подій на вулиці Грушевського в Києві, яке у Штабі національного спротиву оприлюднила її прес-секретар.

У своєму зверненні Тимошенко наголошує, що «мафія при владі» довела людей до крайньої межі, «вирвалала з їхніх рук рятівний квиток до Європи», а тепер «вішає ярлик провокаторів» цим людям.

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На переконання Тимошенко, «мафія при владі» має негайно та добровільно «піти в небуття». «Народ вимагає від вас зникнути з його життя і я їх в цьому цілком підтримую», - додала екс-прем'єр.

«А до вас, мужні сини та доньки України, я звертаюся зі словами підтримки та віри в вас! Бороніть Україну та нічого не бійтеся!», - йдеться у зверненні Тимошенко.

Вона також наголосила, що якби була на волі, то «була б з вами на вулиці Грушевського». «Свобода варта такої боротьби», - відзначила Тимошенко.