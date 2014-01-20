Кличко пообіцяв гарантії безпеки силовикам, які "перейдуть на бік народу"

Про це йдеться в заяві лідера “УДАРу” Віталія Кличка, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

“Ми, всі свідомі громадяни та патріоти України, повинні сьогодні зупинити ескалацію політичної кризи, насилля і репресій, які розгорнула влада. Країна, через такі дії влади, опинилася на небезпечній межі, - наголосив Кличко. - Чи переступить вона її, залежить багато в чому і від вас. Тому закликаю: подумайте про це, не бійтеся і будьте з народом. Адже і ви, і ваші сім'ї живуть в українському суспільстві. І ви - такі ж громадяни, проти яких вас сьогодні кидає воювати влада”, - звернувся до правоохоронців лідер “УДАРу”.

Читайте такожЗахарченко підписав наказ, що дозволяє Беркуту застосовувати зброюВін підкреслив, що уникнути кровопролиття, на яке сьогодні штовхає країну влада, і яке робить руками правоохоронців, можуть допомогти бійці і офіцери МВС, - якщо покинуть лави захисників влади, яка змушує їх виконувати злочинні накази.

“Ті, хто має гідність і не братиме участі в насильстві проти людей, що вийшли з протестами, та буде з народом, не підлягатимуть переслідуванням. Вони та їхні сім'ї матимуть гарантії безпеки”, - підкреслив Кличко.