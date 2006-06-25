Українські ювеліри створили унікальну скульптуру

«Всесвіт» – скульптуру зі срібла, золота та амоніту, прикрашену діамантами та блакитним топазом на тисячу каратів - створили українські ювеліри. Божественна природа Всесвіту, який нас оточує і частиною якого ми самі є, схована у чоловікові та жінці, двох протилежностях, в яких зароджується любов та істина.

Всесвіт народжується з двох. Чоловік і жінка – втілення інь і ян – та божественне начало між ними. Людські фігури схилилися в передчутті зародження любові. Камінь розміром у тисячу каратів – український топаз природного блакитного кольору, має кількасот граней – робота, яку може виконати далеко не кожен майстер. Символіка, проте, не менш важлива за техніку.

Схилені фігури чоловіка та жінки – ілюстрація повної історії людства. Технікою монетного гравірування на скульптуру нанесені замальовки з повсякденного життя, яке уже є частиною вічності - зоряного космосу зі ста шістдесяти п`яти маленьких діамантів.

Якщо сама скульптура символізує вічність, що розпочалася в минулому і тягнеться в майбутнє, підставка для неї – має давню історію. Амоніт – скам`янілі рештки молюска спіральної форми, який жив сто тридцять мільйонів років тому – логічна основа для фігури. За вигляд, не менш дорогоцінний за коштовні метеріали, потурбувалася сама природа.

Мінус та плюс дають любов - основу Всесвіту. Переконані творці роботи. Шукати його, втім, треба не в ювелірних роботах. Він – у кожному з нас

5 канал