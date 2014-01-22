В опозиції поклали відповідальність за вбитих мітингувальників на владу

Про це йдеться в переданій УНІАН спільній заяві Всеукраїнського об’єднання «Свобода», ВО «Батьківшина» та партії «УДАР».

«Каральні органи перейшли межу. Вбивство мирних пікетувальників – це наслідок безкарності виконавців злочинів і ескалації терору», - йдеться в заяві

«Чотири вогнепальні поранення в голову і шию в одного з убитих – це не самооборона, а зумисний розстріл мирних громадян», - вважають в опозиції. Вони покладають відповідальність за це на Захарченка.

“Лише негайне виведення із Києва спецпідрозділів МВС та внутрішніх військ, відставка міністра Захарченка, на руках яких кров українських громадян, і бригад кримінальників-«тітушок», які тероризують мешканців міста, може зупинити переростання конфлікту у смертоносну фазу”, - підкреслює опозиція.

“Усе, що буде відбуватися нині в країні, життя і безпека кожного громадянина, і смерть протестувальника – це особиста відповідальність Віктора Януковича, який протягом двох місяців ігнорував справедливі вимоги мирного протесту і своїми зусиллями переводить його в гарячу фазу. Лише безумовне і негайне виконання усіх вимог народу є гарантією повернення ситуації в країні в мирне русло», – йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, міліція перевіряє інформацію у ЗМІ про другого вбитого під час сутичок з міліцією в Києві.

За даними «5 каналу», у медпункті Будинку профспілок знаходяться тіла двох загиблих. Один з них - Сергій Нігоян. Свідки стверджують, що обидва чоловіки загинули від пострілів снайперів із вогнепальної зброї. У міліції поки що підтвердили смерть лише одного чоловіка.

Водночас, Міністерство внутрішніх справ виключає загибель учасника акцій протесту на Грушевського в Києві від куль міліції. Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Сергій Бурлаков. За його словами, у міліції на Грушевського немає вогнепальної зброї.