В опозиції проголосили створення Народної ради

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», збори провели три опозиційні парламентські фракції – Всеукраїнського об’єднання «Свобода», ВО «Батьківщина» та партії «УДАР». Також участь у зібранні взяли участь позафракційні народні депутати.

Установчі збори відкрив найстарший опозиційний народний депутат Олександр Шевченко. Захід вів заступник голови Верховної Ради України "свободівець" Руслан Кошулинський. До президії зборів увійшли опозиційні лідери – Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко.

Читайте такожЛідери опозиції розповіли про підсумки переговорів з Януковичем«Збори ухвалили Декларацію про проголошення Народної ради України. Цей орган – це об’єднання народних депутатів України, членів опозиційних фракцій у Верховній Раді України (ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», «УДАР Віталія Кличка»), позафракційних депутатів, які залишаються на позиції захисту Конституції, конституційного ладу, демократії та парламентаризму і виступають проти диктатури і узурпації влади режимом Януковича», - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що «з метою відновлення конституційного ладу в країні, відновлення демократії та з метою реалізації, визначеного у статті 7 Конституції України, права громадян на самоврядування та самоорганізацію, Народна Рада Україна постановила депутатам місцевих Рад від опозиційних партій утворити місцеві Народні ради».

«Окрім того, народні депутати постановили провести підготовку до проведення всеукраїнського народного голосування, затвердження персонального складу Народної виборчої комісії та утворення місцевих Народних виборчих комісій. Також було вирішено утворити підрозділи муніципальної міліції та загонів Народної самооборони (громадських об’єднань для участі в охороні громадського порядку)», - повідомили у ВО "Свобода".