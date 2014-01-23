ЄС поки не вводитиме санкції - глава Європарламенту

Про це заявив президент Європейського парламенту Мартін Шульц в інтерв'ю виданню “Deutschlandfunk”.

«Перш ніж говорити про санкції, ми повинні подумати про те, чи ми можемо послати посередника в країну Під час Помаранчевої революції кілька років тому Хав'єр Солана та Олександр Кваснєвський, колишній Президент Польщі, стали сполучною ланкою між сторонами переговорів», - сказав Шульц.

Одночасно він уточнив, що відсутність уваги ЄС до України залишить опозицію в ізоляції і стане свого роду зрадою по відношенню до людей, що стоять на Майдані. «Якщо ЄС перестане говорити з Україною, опозиція залишиться в ізоляції... І тому я раджу розглянути заходи щодо продовження діалогу», - сказав Шульц.

Як повідомляв УНІАН, до мирного вирішення конфлікту в Україні закликали чиновники Європейського Союзу, зокрема глава Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу і Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон. Крім того, Державний департамент США виступив із заявою, що Сполучені Штати Америки готові продовжити застосування санкцій щодо найбільш радикально налаштованих учасників подій в Україні та закликають владу якнайшвидше врегулювати ситуацію.

Одночасно голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер висловив глибоку стурбованість ситуацією в Україні і запропонував свою допомогу в пошуку виходу з політичного протистояння. Проте міністр закордонних справ Фінляндії Ерккі Туоміоя зазначив, що відносини з урядом України вже не будуть такими ж, як і раніше.