На трасі «Львів-Краковець» активісти заблокували рух вантажівок

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 23 січня о 22.35 на в’їзді в місто Новояворівськ Яворівського району на трасі «Львів-Краковець» «близько 130 чоловік радикально налаштованої молоді здійснили спробу перекрити дорогу».

Як зазначається у повідомленні, по центру дороги були запалені автомобільні шини. Пожежно-рятувальний підрозділ, що прибув на місце події, не допустили до гасіння.

Молоді люди не висувають вимог, вигукують націоналістичні гасла.

В результаті цих дій затримки руху легкового автотранспорту немає, але з обох сторін зібралося близько 30 фур, які не можуть продовжувати рух.

На місці присутні два екіпажі ДПС, 20 працівників Новояворівського райвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН активісти львівського Євромайдану, громадські представники Яворівщини також мають намір відвідати Яворівський полігон (Міжнародний центр миротворчості та безпеки), щоб «перевірити, чи не проводиться збір військових на одному з найбільших полігонів Європи».