Тернопільський губернатор висловив готовність повіситися за наказом Президента

Про це він повідомив у телефонній розмові тернополянам, які проводять протест у приміщенні облдержадміністрації, повідомляє IA ZIK.

До Валентина Хоптяна зателефонував керівник штабу національного спротиву міста Володимир Стаюра. Голова ОДА запевнив, що його немає на робочому місці через погане самопочуття, оскільки ще зі вчорашнього дня у нього піднявся тиск.

Водночас, на пропозицію подати у відставку Хоптян відповів категоричною відмовою. Він зазначив, що зробить це лише за вказівкою президента.

Читайте такожУ Тернополі захопили ОДАНа запитання, чи він буде й вішатися, якщо накаже Янукович, голова Тернопільської ОДА заявив у присутності журналістів, що готовий зробити і це.

«Якщо скаже вішатися – повішусь», – зазначив Хоптян.

Нагадаємо, учора ввечері в Тернополі мітингувальники захопили облдержадміністрацію. Близько двох годин кількатисячний натовп намагався потрапити всередину, однак міліція перешкоджала цьому. Врешті під натиском юрби двері не витримали і тернополяни увійшли в приміщення.

З головою ОДА Валентином Хоптяном їм зустрітися не вдалося. Мітингарі, які провели в адмінбудівлі ніч, не застали його на робочому місці й сьогодні.

Наразі, зазначають активісти, вони розшукують голову ОДА в лікарнях області, аби особисто поцікавитися станом здоров’я.