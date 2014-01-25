Допомога ОБСЄ була б корисною для України - Азаров

Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров у Давосі в інтерв’ю європейським ЗМІ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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Відповідаючи на запитання про те, які проблеми він хоче обговорити з Президентом Швейцарії, діючим Головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтерром, Азаров сказав: «Для мене ця зустріч надзвичайно важлива. По-перше, ми знаємо про зважену реалістичну позицію Швейцарії. Швейцарські державні діячі не робили заяв, які можна б розцінити як односторонню позицію. Швейцарія – нейтральна країна, і зараз вона головує у такій світовій організації як ОБСЄ. І допомога Голови ОБСЄ у вирішенні цього конфлікту є надзвичайно важливою».

Прем’єр-міністр підкреслив, що він хоче поінформувати Президента Швейцарії про реальну ситуацію, яка відбувається в Україні.