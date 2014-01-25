Будівлю Міненерго звільнили, АЕС переведено на спецрежим охорони – Ставицький

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький, який особисто проводив переговори з актвістами.

«Мені вдалося переконати людей вийти з приміщення. Будівлю звільнили», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, активісти Майдану увійшли до Міністерства енергетики і вугільної промисловості, розташованого на розі вулиці Прорізної та Хрещатика. Активісти зайняли 5 поверхів будівлі й підвальне приміщення.

Пізніше координатор організації «Національна гвардія загальної справи» Олександр Данилюк заявив, що Активісти Майдану, які раніше захопили Міністерство енергетики і вугільної промисловості України, покинули будівлю. За його словами, захоплення будівлі провели саме активісти координованої ним організації.

Данилюк уточнив, що зовнішнє блокування продовжуватиметься, а в будівлю пускатимуть лише тих співробітників міністерства, які задіяні безпосередньо в обслуговуванні життєдіяльності країни.