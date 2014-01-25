Харківський Євромайдан готується до нападу «тітушок»

Вони попросили чоловіків та вболівальників ФК «Металіст», які також беруть участь в мітингу, пропустити жінок ближче до пам’ятника і стати щільним кільцем довкола монумента.

Зараз на Євромайдані у Харкові зібралося кілька сотень людей. Вони тримають національні прапори та прапори ЄС, а також політичної партії «УДАР».

Перед цим учасники Євромайдану влаштували ходу, під час якої стався напад на них невідомих молодиків. На перехресті проспектів Правди та Леніна євромайданівців закидали фаєрами та глибами льоду.

Працівниками міліції вдалося запобігти сутичкам.

Наразі мітинг Євромайдану охороняють працівники міліції.