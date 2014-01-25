Харківський Євромайдан готується до нападу «тітушок»
18:49, 25 січня 2014Політика
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Як передає кореспондент УНІАН, у мікрофон на Євромайдані, який відбувається перед пам’ятником Тарасу Шевченку на вулиці Сумській організатори оголосили, що в них є інформація про можливий напад «тітушок».
Мітинг охороняє міліція та фанати "Металіста"
Вони попросили чоловіків та вболівальників ФК «Металіст», які також беруть участь в мітингу, пропустити жінок ближче до пам’ятника і стати щільним кільцем довкола монумента.
Зараз на Євромайдані у Харкові зібралося кілька сотень людей. Вони тримають національні прапори та прапори ЄС, а також політичної партії «УДАР».
Перед цим учасники Євромайдану влаштували ходу, під час якої стався напад на них невідомих молодиків. На перехресті проспектів Правди та Леніна євромайданівців закидали фаєрами та глибами льоду.
Працівниками міліції вдалося запобігти сутичкам.
Наразі мітинг Євромайдану охороняють працівники міліції.
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