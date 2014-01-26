Перед Українським домом створили коридор для виходу правоохоронців

00:36, 26 січня 2014
Політика
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Мітингувальники пропонують правоохоронцям залишити Український дім

Мітингувальники створили коридор

Український дім перебуває в облозі і його штурмують.

Мітингувальники намагаються штурмувати будинок Українського дому, в якому знаходяться бійці внутрішніх військ і "Беркут", повідомляє кореспондент Еспресо.TV

Міингувальники також закидують в розбиті вікна будівлі петарди.

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