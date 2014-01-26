У Чернігові навпроти ОДА звели барикади

Також там встановлено військовий намет.

Як передає кореспондент УНІАН, на 8 годину ранку у таборі перебували кілька десятків людей, вони грілися біля бочки з вогнищем.

"Вночі чергувало близько 30 людей, ніч минула спокійно. На будівлю ОДА транслювали відео про діяльність Захарченка і Януковича", - повідомив один з учасників Євромайдану. Також ввечері учасники акції згадували загиблих на Грушевського активістів Євромайдану. Біля барикади викладено хрест із лампадок перед фото загиблого Сергія Нігояна.

Читайте такожУ Чернігові мітингувальники прорвалися до будівлі ОДАНа площі та прилеглих вулицях присутні правоохоронці, але зараз їх набагато менше, ніж учора.

Сьогодні о 12:00 на Красній площі Чернігова відбудуться збори Чернігівської обласної народної ради, на які запрошено опозиційних депутатів місцевих рад усіх рівнів.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Чернігові учасники акції протесту виламали двері входу до облдержадміністрації зі сторони Департаменту економічного розвитку на першому поверсі. Мітингувальники також розбили кілька вікон. Міліція застосувала проти них сльозогінний газ і світлошумові гранати.

За фактом замаху на захоплення приміщення Чернігівської ОДА слідчий відділ УМВС України у Чернігівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

Чернігівська міліція заявила про 10 постраждалих правоохоронців під час штурму будівлі ОДА.

Шістьох учасників штурму ОДА спочатку автозаком доставили до відділку міліції, де з них взяли персональні дані, а потім повернули до двору ОДА та відпустили.