У Запоріжжі силовики ловлять активістів розігнаного Майдану в лікарнях і за допомогою таксистів - ЗМІ

Мітингувальники заявляють, що в п`ятій міській лікарні правоохоронці забирають травмованих активістів, а таксисти, почувши від пасажирів запах диму, відвозять їх прямо в міліцію.

Запорізькі користувачі соціальних мереж закликають постраждалих при розгоні активістів не викликати таксі і не звертатися в травматологію п`ятої міськлікарні.

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Крім того, за даними ЗМІ, у дворах біля площі Фестивальної, де розташована обладміністрація, рухається велика кількість ”тітушек”, які намагаються ідентифікувати і вистежити мітингувальників. Також очевидці повідомили, що ”тітушки” мають розпізнавальні знаки - білі пов`язки на рукавах.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі правоохоронці витіснили учасників Майдану з площі перед будівлею Запорізької обладміністрації. Правоохоронці заблокували всі під`їзні шляхи до ОДА. За непідтвердженими даними, затримано близько 30 осіб. Також постраждало мінімум троє журналістів.