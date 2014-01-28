У Верховній Раді оголошено перерву до 16.00

12:54, 28 січня 2014
Політика
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У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 16.00.

Рибак оголосив перерву

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що о 16.00 планується розгляд «дуже важливого закону про амністію».

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Спікер закликав всіх народних депутатів взяти участь в засіданні парламенту, що розпочнеться о 16.00.

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