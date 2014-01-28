У Верховній Раді оголошено перерву до 16.00

У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що о 16.00 планується розгляд «дуже важливого закону про амністію». Читайте такожРада скасувала більшість диктаторських законів 16 січня Спікер закликав всіх народних депутатів взяти участь в засіданні парламенту, що розпочнеться о 16.00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter