У Верховній Раді оголошено перерву до 16.00
12:54, 28 січня 2014Політика
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У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 16.00.
Рибак оголосив перерву
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що о 16.00 планується розгляд «дуже важливого закону про амністію».
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Спікер закликав всіх народних депутатів взяти участь в засіданні парламенту, що розпочнеться о 16.00.
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