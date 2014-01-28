ЄС вітає рішення ВР скасувати прийняті 16 січня закони - Баррозу

Про це заявив глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу на прес-конференції за підсумками саміту Росія-ЄС.

Читайте такожСьогодні в Брюсселі стартує саміт Росія-ЄС"Хочу зазначити, що сьогодні Рада прийняла рішення про скасування прийнятих 16 числа законів. Якщо це підтвердиться, то разом із законом про амністію це рішення стане важливим кроком щодо зняття напруженості цієї ситуації, а також для здійснення подальших кроків щодо проведення політичного діалогу та врегулюванню кризи", - сказав Баррозу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада скасувала 9 законів, прийнятих 16 січня 2014 року, що обмежували права і свободи громадян, які викликали ескалацію напруженості в суспільстві, що призвело до людських жертв.