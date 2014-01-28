Крім переформатування уряду, потрібні зміни керівництва деяких регіонів - Єрмолаєв

Таку думку в коментарі УНІАН висловив колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.

За його словами, наразі всім зрозуміло, що формувати уряд із представників провладних лідерів і опозиції недоречно, оскільки подібний уряд навряд чи буде зрозумілим для людей, які виступили на акціях протесту, оскільки це будуть механічні зміни уряду, які не відповідатимуть потребам людей».

Крім того, як зазначив Єрмолаєв, сьогодні «деякі регіональні політики заплутались у заявах, і поділяють українців на своїх і чужих, це все рівно, що розподіляти Україну, і цих людей треба ставити на місце».

Як зазначив Єрмолаєв, для цього потрібно підготувати і провести реформу органів місцевого самоврядування. Водночас, політолог зазначив, що необхідно укласти протокольну угоду з приводу домовленостей, які наразі досягнуті, в тому числі з представниками акцій протесту на Майдані Незалежності, щоб цей процес був незворотнім.

Водночас Єрмолаєв зазначив, що необхідно прийняти так званий «стартовий пакет» рішень, які треба буде вирішувати найближчим часом. Зокрема, це стосується реформи правоохоронних органів, судової реформи, боротьби з корупцією тощо.

«Ці рішення лежать на поверхні. Вони вже давно задекларовані і якщо це буде узгоджено, це дасть результати», - наголосив Єрмолаєв.