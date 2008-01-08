Ющенко привітав Саакашвілі з перемогою на дострокових виборах Президента Грузії
13:53, 08 січня 2008Політика
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Саакашвілі запросив Ющенка на інавгурацію
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Михаїла СААКАШВІЛІ з перемогою на дострокових виборах глави Республіки Грузія, що відбулися 5 січня.
Як повідомляє прес-служба Президента України, в ході телефонної розмови В.ЮЩЕНКО і М.СААКАШВІЛІ також обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин України та Грузії.
М.СААКАШВІЛІ запросив В.ЮЩЕНКА взяти участь в урочистій церемонії інавгурації Президента Грузії.
Як повідомляв УНІАН, після обробки даних із 3070 з 3512 виборчих дільниць (87,4%) на виборах в Грузії лідирує нинішній Президент М.СААКАШВІЛІ, який отримує 52,1% голосів. Таким чином, він може стати главою держави вже після першого туру.
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